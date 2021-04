Fragezeichen hinter Wiener Zeitung und deren Fortbestand

Wien – Die Zukunft der Wiener Zeitung, der ältesten Tageszeitung der Welt, ist fraglich. Die Zeichen für die Fortführung einer täglichen Printausgabe des im Eigentum der Republik Österreich stehenden Mediums haben sich weiter verschlechtert. Geschäftsführer Martin Fleischhacker hat die Belegschaft per E-Mail über „eine heikle Situation“ informiert: Es sei davon auszugehen, dass die finanziellen Rahmenbedingungen die Fortführung einer Tageszeitung in der heutigen Form nicht mehr möglich machen, schreibt ­Fleischhacker.

Der Zeitung brechen die Haupteinnahmen weg, weil die Pflichtinserate im Amtsblatt der Wiener Zeitung in Umsetzung von EU-Recht auf Geheiß der Bundesregierung abgeschafft werden sollen. Demnach sollen größere Unternehmen ihre Jahresabschlüsse und Bilanzen künftig nicht mehr in Papierform im Amtsblatt veröffentlichen, sondern in digitaler Form.