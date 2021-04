Zweitliga-Spitzenreiter Lafnitz bezog Niederlage gegen Rapid

In der zweiten Fußballliga ist die Tabellenspitze am Karfreitag zusammengerückt. Während Tabellenführer SV Lafnitz eine überraschende 0:1-Heimniederlage gegen Rapid II kassierte, gewannen die Verfolger Liefering und Blau Weiß Linz. Die Lieferinger besiegten im Schlager in Graz mit zehn Mann den GAK mit 2:1, die Linzer feierten nicht zuletzt dank eines Triplepacks von Fabian Schubert einen 4:1-Sieg beim FC Dornbirn.

In Lafnitz fixierte Marco Fuchshuber mit seinem Tor in der 36. Minute die Überraschung der Rapid-Talente, die sich damit auf Rang zwölf vorschoben. Wenig überraschend feierte BW Linz in Dornbirn den sechsten Sieg in den jüngsten sieben Spielen. Matchwinner war Liga-Toptorschütze Fabian Schubert. Der 26-jährige Stürmer brachte die Gäste in der 19. Minute in Führung, bereitete das 2:0 durch Kristijan Dobras (53.) vor, legte in der 61. Minute selbst nach und fixierte in der 91. Minute mit seinem dritten Tor den Endstand. Schubert hält damit nach 20 Spielen bei 22 Treffern.