Aufräumarbeiten nach Zugsunglück in Taiwan beginnen

Nach dem verheerenden Zugsunglück in Taiwan haben die Einsatzkräfte am Samstag mit den Aufräumarbeiten begonnen. Sie versuchten, die in einem Tunnel verunglückten und schwer beschädigten Waggons zu bergen, wie ein AFP-Reporter berichtete. Nach Angaben von Rettungskräfte war nicht auszuschließen, dass sich in den Eisenbahnwaggons noch weitere Leichen befinden.

Das Innenministerium ordnete an, alle Flaggen in dem Inselstaat für drei Tage auf halbmast zu setzen. Präsidentin Tsai Ing-wen wollte im Laufe des Samstags Überlebende des Unfalls in den Krankenhäusern in der Küstenstadt Hualien besuchen.

Der Zug war am Freitag in einem Tunnel entgleist. Mindestens 50 Menschen kamen dabei ums Leben, 175 weitere Passagiere mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Unter den Todesopfern war auch ein Franzose. Es handelte sich um das schlimmste Bahnunglück in Taiwan seit Jahrzehnten.

Der Zug befand sich auf dem Weg von der Hauptstadt Taipeh nach Taitung, als er in dem Tunnel nahe Hualien entgleiste. Unfallursache war nach Behördenangaben offenbar ein schlecht geparktes Baustellenfahrzeug, das eine Böschung hinab rutschte und auf die Gleise stürzte, als der Zug gerade in den Tunnel einfahren wollte. Der Zug war mit rund 500 Menschen voll besetzt, die zum sogenannten Grabfegerfest an die Ostküste fuhren.

