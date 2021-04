Kurz stellt Öffnungsschritte im Mai in Aussicht

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) stellt in einer österlichen Videobotschaft Öffnungsschritte für Sport, Kultur, Gastronomie und Tourismus im Mai in Aussicht. Was die Impfungen betrifft bleibt er trotz der verzögerten Lieferungen beim bekannten Plan - und versichert, dass „in den nächsten 100 Tagen jedem, der sich impfen lassen möchte, zumindest die erste Impfung“ angeboten werde. Schärfe Corona-Schutzmaßnahmen für den Westen hält der Kanzler derzeit nicht für geboten.