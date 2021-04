Inspektor Trost löst seinen nächsten Graz-Fall

Der Grazer Autor und Journalist Robert Preis hat seinen Inspektor Armin Trost wieder losgeschickt. Diesmal ermittelt der eigenwillige und alles andere als pflegeleichte Ermittler in einigen Mordfällen, die rund um den Ausbau einer Autobahn stattfinden. Aber auch alte Gräberfelder, Grazer Krankenhäuser und Museen sind Schauplätze des Romans, der bereits der siebente in der steirischen Reihe ist und ausnahmsweise im Frühjahr auf den Markt kommt.

„Für dieses Buch habe ich eine faszinierende Sage in einen gegenwärtigen Plot gesteckt und durfte mein Faible für Archäologie und Geschichte ausleben“, meinte Robert Preis im APA-Gespräch. „Ich habe in Noreia recherchiert, bin durch die Wälder marschiert, in denen sich angeblich die historische Schlacht zwischen Römern und Germanenstämmen abgespielt haben soll und habe meine Sammlung an Sagenbüchern erweitert“, erzählte Preis von seiner Recherche, die er als „Abwechslung in diesem tristen Corona-Jahr“ empfunden habe.