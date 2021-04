Bayern gewinnen bei Leipzig dank Goretzka-Tor

Leipzig startete mit mehr Ballbesitz und den besseren Chancen in das Match. Ein Schuss von Kapitän Marcel Sabitzer in der 19. Minute flog über das Tor. Bald danach bekamen die Bayern mit David Alaba als Abwehr-Kommandant aber Übergewicht, in nächster Konsequenz erzielte Leon Goretzka (38.) nach Vorlage von Thomas Müller das 1:0. Mit einem Seitfallzieher machte Sabitzer in der 49. Minute dann wieder auf sich aufmerksam. Trotz zahlreicher Angriffe konnte das Team von Trainer Julian Nagelsmann die Bayern-Abwehr aber nicht knacken.