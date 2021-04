Chelsea 2:5 gegen West Brom - Erste Niederlage unter Tuchel

Der deutsche Trainer Thomas Tuchel hat im 15. Pflichtspiel mit dem englischen Fußball-Spitzenclub Chelsea seine erste Niederlage kassiert. In der englischen Premier League verlor seine Mannschaft am Samstag, wenige Tage vor dem Champions-League-Gastspiel beim FC Porto, 2:5 gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion. Chelsea musste zu Hause mehr als eine Stunde in Unterzahl auskommen. Keine Blöße gab sich Spitzenreiter Manchester City, der 2:0 bei Leicester City gewann.