Chelsea 2:5 gegen West Brom - Liverpool schlägt Arsenal

Der deutsche Trainer Thomas Tuchel hat im 15. Pflichtspiel mit dem englischen Fußball-Spitzenclub Chelsea seine erste Niederlage kassiert. In der Premier League verlor seine Mannschaft am Samstag 2:5 gegen den Tabellenvorletzten West Bromwich Albion. Keine Blöße gab sich Spitzenreiter Manchester City, der 2:0 bei Leicester City gewann und dem Titel entgegeneilt. Im Abendspiel holte der amtierende Champion Liverpool bei Arsenal einen klaren 3:0-Auswärtssieg.

US-Teamstürmer Christian Pulisic (27. Minute) hatte Chelsea zunächst in Führung geschossen, doch nur zwei Minuten später sah Abwehrspieler Thiago Silva nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. Davon profitierte Abstiegskandidat West Brom. Noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte drehte Matheus Pereira (45.+2, 45.+4) die Partie an der Stamford Bridge mit seinem Doppelschlag.