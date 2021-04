Bericht: Festnahmen in Jordanien nach angeblichem Komplott

In Jordanien sind laut einem Bericht der „Washington Post“ fast 20 Menschen festgenommen worden - in Zusammenhang mit einem angeblichen Komplott gegen König Abdullah II. Zudem sei Prinz Hamza bin Hussein - Halbbruder des Königs - aufgefordert worden, im Rahmen von Ermittlungen zu einer „komplexen und weitreichenden“ Verschwörung seinen Palast in Amman nicht zu verlassen.