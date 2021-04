Papst Franziskus feiert Messe zum Ostersonntag

Papst Franziskus wird am Ostersonntag im Petersdom den Gottesdienst zur Auferstehung Jesu feiern und den Segen „Urbi et Orbi“ spenden. Die Feierlichkeiten werden wegen der geltenden Corona-Beschränkungen und aus Vorsicht vor Ansteckungen in kleinerem Kreise abgehalten. Vor der Pandemie fand die Ostermesse meist auf dem Petersplatz vor Zehntausenden Pilgern statt. Mit der Messe am Sonntag (10.00 Uhr) muss Franziskus wie schon im Vorjahr wieder im Petersdom feiern.