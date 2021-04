Mehr als 40 Tote bei Sturzfluten in Indonesien

Bei von Starkregen ausgelösten Sturzfluten in Indonesien sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen. Mehrere Menschen würden nach dem Unglück auf der Insel Flores noch vermisst, sagte ein Sprecher der nationalen Katastrophenschutzbehörde am Sonntag. Die Rettungskräfte hätten Schwierigkeiten, in die betroffene Region zu gelangen. Der einzige Zugang zu der Insel im Osten des Landes sei über die Adonara-Insel, sagte der Sprecher.