Nach 4:3-Heimsieg muss Salzburg KAC auch auswärts biegen

Die Ausgangsbedingungen vor den fünften Spielen der Semifinalserien der ICE Hockey League sind am Ostermontag nahezu dieselben wie vor den vierten Partien. Rekordmeister KAC hat bei einer 3:1-Führung im „best of seven“-Duell wieder die Chance auf den Finaleinzug, diesmal auf eigenem Eis. Gegner Salzburg steht nach dem 4:3-Heimsieg vom Karsamstag erneut unter Siegzwang. Bei HCB Südtirol gegen Vienna Capitals kann bei einem 2:2-Zwischenstand erneut keine Entscheidung fallen.

In der Klagenfurter Stadthalle wird um 19.30 Uhr (live Puls 24) begonnen. Die Kärntner sind in elf Play-off-Duellen nach einem 3:1-Vorsprung noch nie ausgeschieden, die jüngsten zehn Mal stiegen sie sogar gleich im fünften Match auf. Die „Rotjacken“ gehen als Favorit in die Partie, vor allem wegen des Heimvorteils.

KAC-Goalie Sebastian Dahm rief vor dem fünften Spiel dieser Play-off-Serie zu einer konzentrierten Leistung schon in der Anfangsphase auf. „Wir müssen definitiv besser aus der Kabine kommen als das am Samstag in Salzburg der Fall war“, meinte der Schlussmann. „Das ist unser vorrangigstes Ziel, darauf möchten wir dann unser gewohntes Spiel aufbauen. Sprich: Defensiv so gut zu stehen, wie uns das in den vergangenen Heimspielen häufig gelungen ist.“

Die Salzburger wiederum haben durch den Heimerfolg Lunte gerochen. „Wir haben endlich das gezeigt, was wir zuletzt haben vermissen lassen - die Energie und die Emotionen, die wir brauchen“, sagte Dominique Heinrich. Chefcoach Matt McIlvane sieht durchaus noch Steigerungspotenzial: „Wir müssen aus dem Sieg lernen und noch besser werden. Wir haben uns aus der Verzweiflung heraus enorm gesteigert, dazu hat die Chemie in den Linien wieder gestimmt.“