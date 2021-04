Opposition hofft bei Parlamentswahl in Bulgarien auf Wandel

Bulgarien hat am Sonntag inmitten der dritten Coronawelle ein neues Parlament gewählt. Die Wahl galt als Referendum über die politische Zukunft des bürgerlichen Ministerpräsidenten Boiko Borissow, der mit einer Unterbrechung seit 2009 regiert. Seiner bürgerlich-populistischen Partei GERB wurden gute Chancen eingeräumt, wieder stärkste politische Kraft zu werden. Sie dürfte aber die absolute Mehrheit verfehlen und wäre damit zum Regieren auf einen Koalitionspartner angewiesen.

Am Nachmittag zeichnete sich eine geringere Wahlbeteiligung als 2017 ab. Die Beteiligung um 15.00 Uhr Ortszeit (14.00 Uhr MESZ) lag bei gut 30 Prozent, wie Gallup International in Sofia mitteilte. Vor vier Jahren hatten um 13.00 Uhr bereits 27 Prozent abgestimmt. Die Wahllokale sollten um 19.00 MESZ schließen. Danach wurden Prognosen auf der Basis von Nachwahlbefragungen erwartet. Insgesamt 6,7 Millionen Stimmberechtigte waren aufgerufen, 240 Abgeordnete für die Volksversammlung in Sofia zu wählen. Angetreten waren knapp 7.000 Kandidatinnen und Kandidaten.