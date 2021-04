Jordaniens Prinz Hamza soll Sicherheit untergraben haben

Die jordanischen Behörden werfen dem Halbbruder des Königs, Hamza bin Hussein, und weiteren Verdächtigen Untergrabung der Sicherheit des Königreichs vor. Den Sicherheitsbehörden zufolge habe es „Kontakte zu ausländischen Vertretern“ gegeben, die darauf abzielten, „die Sicherheit Jordaniens zu destabilisieren“, sagte der stellvertretende Regierungschef Ayman Zafadi am Sonntag. Der frühere Kronprinz Hamza steht nach eigenen Angaben unter Hausarrest.

Das Komplott zielte demnach offenbar auf den Sturz von Abdullah II. ab. Der Monarch hatte den Thron 1999 nach dem Tod seines Vaters König Hussein bestiegen. Der 41-jährige Hamza dementierte in einem von der britischen BBC veröffentlichten Video, in eine Verschwörung verwickelt zu sein. Das Video soll der Prinz in seinem Arrest aufgenommen und dem Sender mit Hilfe seines Anwalts zugespielt haben. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen König Abdullah II. Er spricht von Festnahmen, Einschüchterung und Drohungen gegen Kritiker des Königs. Die „unfähige und korrupte“ Regierung wolle ihre Gegner mit allen Mitteln mundtot machen.