Daka mit drittschnellstem Hattrick der Bundesliga-Geschichte

Patson Daka hat am Ostersonntag den drittschnellsten Hattrick in der Geschichte der Fußball-Bundesliga (seit 1974) erzielt. Der Stürmer aus Sambia benötigte acht Minuten, um Red Bull Salzburg gegen Sturm Graz mit 3:0 in Führung zu bringen. Der Führende der Torschützenliste traf in der 3., 5. und 11. Spielminute. Einen schnelleren Hattrick haben nur Hans Krankl vor 44 Jahren und Christopher Trimmel vor zwölf Jahren geschafft.