Abdullah II. wirft Halbbruder Destabilisierungsversuch vor

Jordaniens König Abdullah verdächtigt seinen Halbbruder Hamza nach Regierungsangaben einer versuchten Destabilisierung des Landes. Hamza, dem Abdullah bereits 2004 den Titel des Kronprinzen entzogen hatte, habe sich dafür mit ausländischen Kräften abgesprochen, sagte Vize-Regierungschef Ayman Zafadi am Sonntag. Auch ein ausländischer Geheimdienst sei daran beteiligt. Die Militärführung nahm mehrere hochrangige Personen fest. Hamza selbst erklärte, er stehe unter Hausarrest.

Jordanien ist ein wichtiger Verbündeter der USA und gilt bisher als eines der stabilsten Länder im Nahen Osten. „König Abdullah ist ein entscheidender Partner der Vereinigten Staaten, und er hat unsere volle Unterstützung“, erklärte ein Sprecher des US-Außenministeriums. Auch mehrere Staaten aus der Region wie Saudi-Arabien, Ägypten und die Türkei stellten sich an die Seite Abdullahs.

Zafadi sagte, die Hamsa zur Last gelegten Vorgänge würden bereits seit einiger Zeit untersucht. Dabei seien eine Einmischung von und ein Austausch mit ausländischen Kräften beobachtet worden. Unter anderem habe ein fremder Geheimdienst Hamzas Ehefrau angeboten, für das Paar eine Flucht ins Ausland zu organisieren.

Das Komplott zielte demnach offenbar auf den Sturz von Abdullah II. ab. Der Monarch hatte den Thron 1999 nach dem Tod seines Vaters König Hussein bestiegen. Der 41-jährige Hamza dementierte in einem von der britischen BBC veröffentlichten Video, in eine Verschwörung verwickelt zu sein. Das Video soll der Prinz in seinem Arrest aufgenommen und dem Sender mit Hilfe seines Anwalts zugespielt haben. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen König Abdullah II. Er spricht von Festnahmen, Einschüchterung und Drohungen gegen Kritiker des Königs. Die „unfähige und korrupte“ Regierung wolle ihre Gegner mit allen Mitteln mundtot machen.