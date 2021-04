Vjosa Osmani zur Präsidentin des Kosovo gewählt

Die frühere kosovarische Parlamentspräsidentin Vjosa Osmani (38) ist am Sonntag zur neuen Präsidentin des Landes gewählt worden. Ihre Kandidatur wurde bei einer Sondersitzung des Parlamentes in dritter Abstimmung von 71 Abgeordneten unterstützt. Zugegen waren 84 von 120 Abgeordneten, allerdings nahme nur 82 an der Abstimmung auch teil. Samstagabend waren zwei Wahlgänge am fehlenden Quorum gescheitert. Es wurden nämlich weniger als die notwendigen 80 Stimmen abgegeben.