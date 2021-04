Manchester United gewinnt gegen Brighton

Manchester United hat am Sonntagabend Platz zwei in der englischen Premier League gefestigt. Die „Red Devils“ besiegten das im Abstiegskampf befindliche Team von Brighton and Hove Albion 2:1, Marcus Rashford (62.) und Mason Greenwood (83.) trafen für den englischen Fußball-Rekordmeister. Dazwischen hatte Danny Welbeck (13.) Brighton gegen seinen Ex-Club in Führung geschossen. Uniteds Stadtrivale Manchester City ist an der Tabellenspitze bereits 14 Punkte enteilt.