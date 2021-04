Papst ermutigte zum Abschluss des Osterfests Alte und Kranke

Der Papst hat beim Gebet am Ostermontag Kranken und Senioren Mut gemacht. Er dankte ihnen für ihr „Zeugnis“ und drückte ihnen seine Nähe aus. „Kranken und Menschen in Seniorenheimen sende ich Worte der Ermutigung und der Dankbarkeit für ihr Zeugnis. Ich bin ihnen nahe“, sagte der Papst beim „Regina Coeli“-Gebet.

Das Gedenken an Maria als „Himmelskönigin“ und Mutter Gottes ersetzt das zu anderen Zeiten eher übliche Angelus-Gebet. Ostern ist das höchste kirchliche Fest für gläubige Christen.

Mit dem „Regina Coeli“ gehen die Osterfeierlichkeiten zu Ende. Franziskus hatte am Ostersonntag im halb leeren Petersdom die Ostermesse gefeiert und den Segen „Urbi et Orbi“ („der Stadt und dem Erdkreis“) gespendet. In Gedanken sei er bei den Coronavirus-Kranken, den Verstorbenen und den Familien, die um ihre Angehörigen trauern, sagte der Papst.