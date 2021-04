St. Pölten beurlaubt Trainer Ibertsberger

Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten hat sich am Montag von Trainer Robert Ibertsberger getrennt. Die Niederösterreicher, aktuell in den Abstiegskampf verwickelt, reagierten auf den Negativlauf der „Wölfe“, beurlaubten Ibertsberger und setzten Sportdirektor Georg Zellhofer als Interimstrainer ein. Das gaben die „Wölfe“ in einer Aussendung bekannt.