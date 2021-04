Tourengeher stürzte in Tirol über felsiges Gelände ab - tot

Ein 64-jähriger Skitourengeher ist am Montag bei der Abfahrt vom Zuckerhütl in Neustift im Stubaital in Tirol ums Leben gekommen. Der Einheimische kam auf einem Weg bei einer Querung im Bereich des Grawa-Wasserfalls zu Sturz und stürzte über felsdurchsetztes Gelände ab, hieß es von der Polizei zur APA. Für den Wintersportler kam jede Hilfe zu spät. Ursprünglich war die Exekutive von einem Lawinenabgang ausgegangen. Dies habe sich aber als falsch herausgestellt, hieß es.