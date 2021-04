Netanyahu wirft Staatsanwaltschaft „Putschversuch“ vor

Der wegen Korruption angeklagte israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat der Staatsanwaltschaft am Montag erneut einen „Putschversuch“ gegen ihn vorgeworfen. Der 71-Jährige sagte in einer Ansprache, gegen ihn laufe eine „Hexenjagd“. In der Früh hatte im Bezirksgericht in Jerusalem die Zeugenvernehmung im Korruptionsprozess gegen den rechtskonservativen Likud-Chef begonnen.