Guardiola: 100-Mio.-Pfund-Transfer von ManCity denkbar

Entgegen früherer Aussagen hat Manchester-City-Coach Pep Guardiola einen Transfer seines Clubs in der Größenordnung von 100 Millionen Pfund (117,38 Mio. Euro) nicht mehr ausgeschlossen. „Bisher hat sich der Club immer dagegen entschieden. Aber vielleicht passiert es in der Zukunft, wenn man der Meinung ist, dass es notwendig ist, die Mannschaft für die nächsten fünf oder zehn Jahre zu verstärken“, sagte der Katalane vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Dortmund.

Dem überlegen englischen Tabellenführer wird großes Interesse an BVB-Goalgetter Erling Haaland nachgesagt. Zu einer möglichen Verpflichtung des Ex-Salzburgers äußerte sich Guardiola nicht. ManCity sucht auch aufgrund des Abgangs von Sergio Aguero nach Saisonende einen neuen Angreifer. Erst in der Vorwoche hatte Guardiola einen Spielerkauf seines Vereins in der Region von 100 Millionen Pfund als „unmöglich“ bezeichnet.