iederlagen für Aufstiegsaspiranten A. Klagenfurt, Innsbruck

Für die beiden Anwärter auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga hat es am Montag in der 21. Runde der 2. Liga Niederlagen gesetzt. Austria Klagenfurt verlor daheim gegen Spitzenreiter Lafnitz 0:2, Wacker Innsbruck kassierte bei Blau Weiß Linz eine 1:2-Niederlage. Siege gab es außerdem für die Juniors OÖ (3:0 in Kapfenberg), Vorwärts Steyr (1:0 bei Rapid II), die Young Violets (3:0 bei Austria Lustenau) und Dornbirn (4:2 in Horn). Liefering und der FAC trennten sich 0:0.