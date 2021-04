Symphonieorchester Vorarlberg meldet sich auf Bühne retour

Die Vorarlberger Kulturszene erwacht immer mehr aus dem Pandemie-bedingten Dornröschenschlaf: Am 17. und 18. April präsentiert das Symphonieorchester Vorarlberg (SOV) in der Götzner Kulturbühne Ambach (Bez. Feldkirch) Richard Wagners Siegfried-Idyll, Felix Mendelssohn-Bartholdys „Italienische Symphonie“ sowie Arien aus Mozarts geistlichen Werken. Die Aufführungen sind zugleich die Premieren für Chefdirigent Leo McFall und Sopranistin Miriam Feuersinger.

Neun große Konzertproduktionen mit dem neuen Chefdirigenten konnten in den vergangenen Monaten Corona-bedingt nicht stattfinden. Nun wird McFall erstmals in seiner neuen Rolle das SOV leiten. Die Zusammenarbeit mit der 2014 mit dem „Echo Klassik“ ausgezeichneten Sopranistin Miriam Feuersinger ist eine weitere Premiere. Die Bregenzerin hat sich in der geistlichen Musik des Barocks und der Wiener Klassik einen Namen gemacht.