Balkon in OÖ abgebrochen: 55-Jährige gestorben

Drei Frauen und ein Kleinkind sind am Montagnachmittag in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) mitsamt einem Balkon dreieinhalb Meter abgestürzt. Eine 55-Jährige erlag noch am Abend im Krankenhaus ihren lebensgefährlichen Verletzungen, berichtete die Landespolizeidirektion Oberösterreich am Dienstag. Die anderen beiden Frauen wurden schwer verletzt, das Kind nur leicht.