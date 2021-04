Corona-Maßnahmen dürften am Dienstag nicht verschärft werden

Keine großen Verschärfungen dürfte der Corona-Gipfel am Dienstag bringen. Die Regierung bespricht einmal mehr mit Experten, Opposition und Landeshauptleuten die Situation. Die Lage hat sich allerdings - vor allem im Osten - über die Osterfeiertage zugespitzt. Wien meldete Tag für Tag einen neuen Rekordstand an Intensivpatienten. Bundeskanzler Sebastian Kurz setzt weiter auf regionale Maßnahmen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober fehlt beim Gipfel krankheitsbedingt.

Die Coronazahlen sind zuletzt österreichweit nach oben gegangen, auch im Westen - weil sich die britische Virus-Mutation mittlerweile auch dort breitmacht. Die Ampel-Kommission hat vergangene Woche wieder ganz Österreich auf „rot“ gesetzt, auch Vorarlberg. Dort wird an den Öffnungen festgehalten, obwohl sich die 7-Tages-Inzidenz binnen einer Woche auf fast 130 verdoppelt hat. Am Montag gab es elf Neuaufnahmen in Spitäler, nur vier Patienten konnten entlassen werden.

Denkbar wäre eine Verlängerung des Lockdowns in Wien, Niederösterreich und Burgenland über den 11. April hinaus. Diese ist wahrscheinlich, dürfte aber noch nicht heute verkündet werden. Einziges offiziell genanntes Ziel der Dienstags-Runde war, dass weniger Corona-belastete den stärker infektionsgeplagten Ländern helfen, also Intensivpatienten abnehmen, sollen.

In die Richtung deuten auch Aussagen des steirischen Landeshauptmanns Herwig Schützenhöfer. Vom Vorsitzenden der LH-Konferenz hieß es, dass die Zahlen im Bundesland weiterhin stabil seien: „Ich persönlich deute das als ein Nein für einen Lockdown in der Grünen Mark, aber wer weiß, was in den Gesprächen herauskommt.“