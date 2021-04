KAC wartet auf Finalgegner, Bozen gegen Caps im Vorteil

Mit einem überraschend schnellen Erfolg über Red Bull Salzburg hat sich der KAC vor dem großen Finale der ICE-Eishockeyliga ein bisschen Erholung verdient. Die Klagenfurter entschieden am Ostermontag mit einem 1:0-Heimerfolg die Halbfinalserie gegen Salzburg mit 4:1 für sich und warten nun auf den Gegner im Finale ab Sonntag (17.30). Der wird zwischen den Vienna Capitals und HCB Südtirol am Mittwoch (19.30/live Puls24, Sky) in Wien oder am Freitag (19.30) in Bozen ermittelt.