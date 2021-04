1433 freiwillige Helfer in Tirol vermittelt: „Eine Welle der Hilfsbereitschaft“

1433 Tirolerinnen und Tiroler wurden im Vorjahr von den zehn Freiwilligenzentren an Vereine oder Einrichtungen vermittelt. Die Mehrheit, also rund 65 Prozent, ließ sich einem kurzfristigen und zeitlich begrenzten Engagement zuweisen. Auch, weil sich viele Menschen meldeten, die in Kurzarbeit oder für eine kurze Periode ohne Beschäftigung waren, erklärt die Freiwilligenpartnerschaft im Jahresbericht. Ebenfalls sei ein Trend zu digitalen Aktivitäten zu beobachten gewesen, da persönliche Kontakte und direkte Begegnungen aufgrund der Anti-Covid-Maßnahmen nicht möglich waren. Mehr als die Hälfte der Freiwilligen war weniger als 40 Jahre alt, die am stärksten vertretene Altersgruppe jene der 21- bis 30-Jährigen.