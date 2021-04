Seniorenzentrum Zams-Schönwies: Abgespeckte Variante statt Abriss

Beim Architektenwettbewerb haben, so Geiger, die sechs erstgereihten Büros in Summe 140.000 Euro an Honoraren bekommen, Xander als Sieger den Löwenanteil. Trotzdem flatterte zusätzlich eine Rechnung mit einem niedrigen sechsstelligen Betrag über den Arlberg. „Wir haben darin unsere vereinbarten Vorleistungen in Rechnung gestellt“, so Geschäftsführer Andreas Xander.