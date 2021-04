Alko-Lenker raste durch Wien und kollidierte mit Polizeiauto

Sturzbetrunken ist Montagabend ein Autofahrer der Wiener Polizei davongerast. Nach einer wilden Jagd von Währing in die Innenstadt, während der andere Menschen durch den Alko-Lenker in Lebensgefahr gerieten, krachte der Wagen in ein Polizeiauto. Selbst da wehrte sich der 47-jährige Brite noch, die Beamten mussten ihn mit Körpereinsatz aus dem Fahrzeug holen, um ihn festzunehmen. Zwei Polizisten kamen mit vom Crash herrührenden Verletzungen ins Spital.