Staatsanwälte lehnen Hürden für Korruptionsermittlungen ab

Vertreter der Staatsanwälte lehnen die von der Regierung geplanten Hürden für Korruptionsermittlungen ab. „Wir werden uns stark dafür einsetzen, dass das in dieser Form nicht kommt“, sagt Bernd Ziska, Vizepräsident der Staatsanwältevereinigung, in der „Presse“. Justizministerin Alma Zadic hatte zuvor ein Expertengespräch über die umstrittene Novelle angekündigt, die Hausdurchsuchungen bei Behörden weitgehend untersagen würde. Die SPÖ fordert die Rücknahme des Vorhabens

Mit der Novelle zur Strafprozessordnung soll die Beschlagnahmung von Unterlagen und Datenträgern der Behörden durch die Justiz künftig nur noch im Ausnahmefall möglich sein. Demnach soll die Justiz Unterlagen in der Regel via Amtshilfe anfordern, anstatt sie selbst sicherzustellen.

Die SPÖ verlangt eine Rücknahme der in der BVT-Reform verankerten Gesetzesänderung. „Die hat in einem Rechtsstaat nichts verloren und bringt uns in Richtung Polen und Ungarn“, so der stellvertretende Klubchef Jörg Leichtfried bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Er kritisiert, dass Hausdurchsuchungen bei Behörden mit der Novelle nicht mehr ohne Vorankündigung durchgeführt werden könnten. Die Aufklärung von Korruption in Ämtern und Ministerien werde damit verunmöglicht.