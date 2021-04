Virologin Von Laer: „Müssen uns für den Herbst wappnen“

Dorothee von Laer: Die Wissenschaft geht davon aus, dass wir künftig eine Grippe/Corona-Saison haben werden. Alle klassischen Atemwegsinfekte tauchen vor allem im Herbst und Winter auf. Das hängt von vielen Faktoren ab: Es ist kälter, die Luft in den Räumen, in denen wir uns aufhalten, ist trockener und die Schleimhäute sind dadurch auch trockener. Man nimmt an, dass sich das Virus in empfindlichen Schleimhäuten besser hält. Wenn es wärmer wird, erholen sich die Schleimhäute und wir sind besser mit Vitamin D versorgt. Ich hoffe daher, dass der April, wie im vergangenen Jahr, die Wende bringt und wir nicht warten müssen, bis die Impfungen greifen.