Reform der Strafprozessordnung als neuer türkis-grüner Zankapfel

Mit der Novelle zur Strafprozessordnung soll die Beschlagnahmung von Unterlagen und Datenträgern der Behörden durch die Justiz künftig nur noch im Ausnahmefall möglich sein. Demnach soll die Justiz Unterlagen in der Regel via Amtshilfe anfordern, anstatt sie selbst sicherzustellen.

Die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer hatte anfangs keine Einwände gegen dieses Vorhaben geäußert. Aber angesichts der scharfen Kritik von Experten rudert die Klubobfrau zurück. Dies kommt wiederum bei der Kanzlerpartei ÖVP keinesfalls gut an.

Man sei in Gesprächen, wie das in einer Koalition üblich sei, versuchte ÖVP-Klubobmann August Wöginger den Ball flach zu halten. „Wir nehmen die kritischen Stimmen sehr ernst“, verwies hingegen Maurer darauf, dass die Justizministerin Zadić ein Fachgespräch angekündigt hat. Sollte es notwendig sein, werde man auch Änderungen in die Novelle einarbeiten, denn „Korruption muss effizient bekämpft werden können“, betonte Maurer.