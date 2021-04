Blanik rügt VP-Klientelpolitik beim Tiroler Grundverkehr

Für SPÖ-Abgeordnete Elisabeth Blanik (SPÖ) ist das Tiroler Grundverkehrsgesetz glasklar. „Wer binnen zehn Jahren seinen erworbenen Grund in Tirol nicht bebaut, muss im schlimmsten Fall mit einer zwangsweisen Versteigerung rechnen. Wie wir im Fall des Grundstückes in Schwoich, erworben von der serbisch-orthodoxen Kirche, sehen, funktioniert auch der Vollzug anstandslos.“ Nur, wenn es um bereits seit Jahren gewidmetes Bauland in Tirol geht, werde für Schwarz-Grün alles sehr kompliziert, kritisiert Blanik.