Noch viele Fragezeichen trotz Durchimpfung im Bezirk Schwaz

Schwaz – Rund 46.000 Menschen haben sich laut Land Tirol Mitte März an der bezirksweiten Impfaktion in Schwaz beteiligt. Jetzt erhalten sie im Rahmen der „Europäischen Modellregion Schwaz“ ihre zweite Teilschutzimpfung mit BioNTech/Pfizer. Geht damit und mit dem heutigen Ende der Ausreise-Testpflicht im Bezirk die Hoffnung auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen in der Region einher?