„Das Eigentumsdenken geht sich für viele nicht mehr aus“

Keine Schlangen, sondern Leere am Wohnungsamt Innsbruck. Alles wird derzeit per Mail erledigt. Das soll sich wieder ändern.

Innsbruck — „Mein Vater war Beamter bei der ÖBB, meine Mutter arbeitete im Einzelhandel. Mit ihren Einkommen schafften sie es in den Siebzigern, eine Eigentumswohnung zu kaufen. Für mich geht sich das aus eigener Kraft nicht mehr aus", schreibt ein TT-Leser (Name der Red. bekannt). In dem Brief schildert er seine Odyssee von der Suche nach einer Eigentumswohnung in Innsbruck.