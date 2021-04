Mängelhaftung soll besser werden, Konsumentenschützer unzufrieden

Wien – Justizministerin Alm­a Zadić (Grüne) bereitet ein neues Gewährleistungsrecht mit etlichen Verbesserungen vor. Gewährleistungsansprüche bei Waren mit Mängeln sollen künftig leichter durchsetzbar sein. Als wesentliche Verbesserung soll die Frist für das Geltendmachen von Mängeln auf ein Jahr verlängert werden. In dieser Zeit muss das Unternehmen – und nicht der Konsument – beweisen, dass der Mangel nicht schon bei Übergabe vorgelegen ist. Damit kann die Reparatur eines Gerätes länger verlangt werden, sagte die Justizministerin gestern. In der Praxis berufen sich Firmen oft darauf, dass ein Mangel nicht ursprünglich vorhanden gewesen sondern später aufgetreten sei.

Verbessert werden soll auch die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen: Künftig sind drei Monate Verjährungsfrist ab Ende der Gewährleistung vorgesehen, in denen man Ansprüche geltend machen kann. Mit den neuen Regelungen können Konsumenten so einen Vertrag deutlich unbürokratischer lösen als bisher. Unternehmen sollen auch verpflichtet werden, kostenlose Software-Updates – etwa für Mobiltelefone oder Smart Goods – so lange zur Verfügung zu stellen, wie das „vernünftigerweise“ erwartet werden könne. Weiters solle bei fortlaufender Bereitstellung digitaler Leistungen sichergestellt werden, dass Verbraucher während der gesamten Vertragslaufzeit Gewährleistungsansprüche geltend machen können – und nicht nur für zwei Jahre. Geplant ist zudem, dass Konsumenten, die im Internet mit ihren Daten „bezahlen“, künftig auch Ansprüche haben. Während bisher das Gewährleistungsrecht nur für entgeltliche Verträge gilt, soll dies künftig auch dann der Fall sein, wenn etwa die Bezahlung durch die Sammlung personenbezogener Daten im Zuge der Nutzung eines Videos auf einer Online-Plattform erfolgt.