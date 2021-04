Schwab freut sich auf Golf-Heimturnier in Atzenbrugg

Matthias Schwab ist auch in der Masters-Woche nicht untätig, würde aber liebend gern wie Bernd Wiesberger einmal in Augusta am Start sein. Derzeit bereitet sich der 26-Jährige stattdessen auf die kurzfristig angesetzten Austrian Golf Open kommende Woche in Atzenbrugg vor und schlägt am Donnerstag anlässlich des Audi Circuits in Klagenfurt-Seltenheim ab. Am Mittwoch wurde Schwab als Botschafter des „Salzburgerlandes“ präsentiert.