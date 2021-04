Erneut Tote bei Demonstrationen in Myanmar

Die brutale Militärgewalt in Myanmar hat auch am Mittwoch wieder mehr als ein Dutzend Todesopfer gefordert. Allein in der Kleinstadt Kalay im Norden hätten Einsatzkräfte mindestens elf Menschen getötet, als sie das Feuer auf Demonstranten eröffneten, berichtete die Zeitung „The Irrawaddy“. Zwei weitere Tote gab es Medienberichten zufolge in der Stadt Bago im Süden. Landesweit gingen wieder Menschen auf die Straße, um gegen den Militärputsch vom 1. Februar zu protestieren.

Unter anderem gab es einen Protestmarsch in der berühmten Pagodenstadt und Welterbestätte Bagan. In der früheren Hauptstadt Yangon forderten Demonstranten einen Boykott chinesischer Produkte und warfen dem Land vor, die Junta zu unterstützen. Peking hatte zuletzt im UNO-Sicherheitsrat Sanktionen gegen die Militärführung abgelehnt. „China, schäm Dich!“, war etwa auf Plakaten zu lesen.

Aktivisten zündeten eine chinesische Flagge an, wie auf Aufnahmen zu sehen waren. In einer chinesischen Fabrik in Bago brach ein Brand aus. Bereits im März wurden Brandanschläge auf mehr als 30 Fabriken in Yangon verübt, an denen chinesische Investoren beteiligt sind.