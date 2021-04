USA nehmen Hilfszahlungen an Palästinenser wieder auf

Die USA nehmen Insidern zufolge einen Teil der unter Präsident Donald Trump ausgesetzten Hilfszahlungen an die Palästinenser wieder auf. Die Regierung von Joe Biden habe in einer Mitteilung an den Kongress angekündigt, 150 Millionen Dollar an das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNWRA) zu zahlen, verlautete am Mittwoch aus Abgeordnetenkreisen.