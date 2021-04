Erneut Tote bei Demonstrationen in Myanmar

Die brutale Militärgewalt in Myanmar hat auch am Mittwoch wieder mehr als ein Dutzend Todesopfer gefordert. Allein in der Kleinstadt Kalay im Norden hätten Einsatzkräfte mindestens elf Menschen getötet, als sie das Feuer auf Demonstranten eröffneten, berichtete die Zeitung „The Irrawaddy“. Zwei weitere Tote gab es Medienberichten zufolge in der Stadt Bago im Süden. Landesweit gingen wieder Menschen auf die Straße, um gegen den Militärputsch vom 1. Februar zu protestieren.

Unter anderem gab es einen Protestmarsch in der berühmten Pagodenstadt und Welterbestätte Bagan. In der früheren Hauptstadt Yangon forderten Demonstranten einen Boykott chinesischer Produkte und warfen dem Land vor, die Junta zu unterstützen. Peking hatte zuletzt im UNO-Sicherheitsrat Sanktionen gegen die Militärführung abgelehnt. „China, schäm Dich!“, war etwa auf Plakaten zu lesen.

Aktivisten zündeten eine chinesische Flagge an, wie auf Aufnahmen zu sehen waren. In einer chinesischen Fabrik in Bago brach ein Brand aus. Bereits im März wurden Brandanschläge auf mehr als 30 Fabriken in Yangon verübt, an denen chinesische Investoren beteiligt sind.

Junta-Chef Min Aung Hlaing verurteilte die Demonstranten. Wegen der Bewegung des zivilen Ungehorsams werde in Krankenhäusern, Schulen und Fabriken nicht mehr gearbeitet. Die Bewegung sei „eine Aktivität zur Zerstörung des Landes“, erklärte der General.

Die Informationslage zu Toten und Verletzten bleibt schwierig, da die neue Junta nicht nur nachts, sondern mittlerweile auch tagsüber das Internet weitgehend sperren lässt. Nach Schätzungen der Gefangenenhilfsorganisation AAPP sind seit dem Umsturz vor neun Wochen mehr als 580 Menschen ums Leben gekommen, 2.750 sitzen derzeit noch in Haft. Es wird befürchtet, dass die Zahl der Opfer sehr viel höher sein könnte.

Einige Festgenommene haben die Haft nicht überlebt - darunter auch Politiker der Partei Nationale Liga für Demokratie der entmachteten Regierungschefin Aung San Suu Kyi. „Menschen werden ständig bei Verhören getötet“, so AAPP. Die 75-jährige Suu Kyi sitzt selbst im Hausarrest und wurde seit dem Putsch nicht mehr öffentlich gesehen.

Immer wieder gibt es Berichte über schwere Folter. Menschenrechtler berichteten, Soldaten hätten die derzeit beliebten Tätowierungen mit dem Profil Suu Kyis teilweise auf der Haut ihrer Träger verbrannt. Schreckliche Fotos davon kursierten in den sozialen Netzwerken.

Vertreter der entmachteten zivilen Regierung sammelten nach eigenen Angaben 180.000 Beweise für Menschenrechtsverletzungen der Militärjunta. Das Dossier belege unter anderem Folter und außergerichtliche Tötungen, teilte die Widerstandsgruppe CRPH (Komitee zur Vertretung des Pyidaungsu Hluttaw, des Parlaments von Myanmar) am Mittwoch mit. Anwälte der Gruppe kamen am selben Tag mit UN-Ermittlern zusammen, um die mutmaßlichen Verbrechen zu besprechen. Derweil erließ die Armeeführung Haftbefehle gegen 120 Prominente in dem südostasiatischen Land.

„Diese Beweise zeigen weitreichende Menschenrechtsverletzungen durch das Militär“, hieß es in der Erklärung des CRPH, das von Abgeordneten der Partei der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi geleitet wird. Dazu zählten mehr als 540 außergerichtliche Tötungen, zehn in Gewahrsam verstorbene Gefangene, Folter, illegale Festnahmen und unverhältnismäßige Gewaltanwendung gegen friedliche Proteste.

Robert Volterra, ein Anwalt des CRPH, bestätigte am Mittwoch Gespräche des Komitees mit den unabhängigen Ermittlern der UNO. Das Treffen sei „der Beginn eines Dialogs“. Weitere Treffen seien für die nächsten Tage geplant. Eine Sprecherin des UN-Gremiums nannte keine weiteren Details zu den Gesprächen.

Seit dem Militärputsch am 1. Februar sieht sich die Junta täglich mit massiven Protesten konfrontiert, gegen die sie äußerst brutal mit Tränengas, Gummigeschossen und scharfer Munition vorgeht. Beamte, Ärzte und andere für das Land wichtige Arbeiter haben als Teil einer Bewegung des zivilen Ungehorsams ihre Arbeit niedergelegt. Sie wollen das Militär daran hindern, das Land zu regieren.