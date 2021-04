Graz überrascht zum Finalauftakt mit Sieg bei Aich/Dob

Das erste Spiel der „best of seven“-Finalserie der Volleyball-Bundesliga hat am Mittwoch einen überraschenden 3:2-Auswärtssieg von UVC Graz über Titelverteidiger Aich/Dob gebracht. Der erstmalige Finalteilnehmer aus der Steiermark schnappte sich in Bleiburg die ersten beiden Sätze und behielt im entscheidenden fünften Durchgang die Nerven. Der Vorteil liegt damit vor Spiel zwei am Samstag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) bei den gastgebenden Grazern.