Barisic will vor Salzburg-Spiel nicht über Titel sprechen

Rapid wurde in der Vorsaison Vizemeister und schaffte es in der laufenden Spielzeit in die Europa-League-Gruppenphase. Zudem ist derzeit Rang zwei, der zur Teilnahme an der Champions-League-Qualifikation berechtigt, mit vier Punkten Vorsprung auf den LASK abgesichert. „Jetzt haben wir ein spannendes Spiel gegen die Salzburger, gegen die wir zuletzt nicht immer gut ausgeschaut haben. Aber ich bin positiv gestimmt und echt gespannt, welche Partie das wird“, sagte Barisic.