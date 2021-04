Rauriser Literaturtage wurden im Internet eröffnet

„Alles ist anders“, brachte es Bgm. Peter Loitfellner am Mittwochabend bei der Eröffnung der 50. Rauriser Literaturtage auf den Punkt: Erstmals findet das Literaturfest nicht in Wirtshausstuben, sondern weitgehend im Netz statt. Mit allen Kinderkrankheiten, die ein Livestream so mit sich bringt: Es ging verspätet los, Bild und Ton ruckelten, das Publikum brauchte Geduld, bis die Technik funktionierte und sich endlich die für Rauris typische dichte Zuhör-Atmosphäre aufbaute.