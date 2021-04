Brand mit Totem in oö. Abfallanlage: Mitarbeiter angeklagt

Nach einem Brand mit einem Toten und mehreren Verletzten im Oktober 2019 in einer Abfall-Sortieranlage in Hörsching (Bezirk Linz-Land), muss sich am 20. April ein leitender Mitarbeiter vor Gericht verantworten. Ihm wird vorgeworfen, er habe angeordnet 6.500 Deospraydosen, die mit einem Gefahrenpiktogramm gekennzeichnet waren, in einer Maschine zu pressen, die nur für andere Materialien geeignet war.