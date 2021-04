Hält die Westachse um Tirol und Vorarlberg, dann steht der ÖSV-Präsident

Innsbruck – 676. Eine magische Zahl bei der Nachfolgewahl des neuen ÖSV-Präsidenten. Denn die einfache Stimmenmehrheit reicht im Rahmen einer Mai-Sitzung, um bei der Länderkonferenz am 18./19. Juni in Villach als einziger Kandidat nominiert zu werden und in die großen Fußstapfen des Langzeit-Präsidenten Peter Schröcksnadel zu treten.