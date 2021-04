FC Wacker geht mit schwerem Rucksack ins Westderby gegen Dornbirn

Gegen die auswärtsstarken Dornbirner gelte es dagegenzuhalten, wobei Bierofka nach sieben Platzverweisen in 21 Runden eines an die Adresse der Unparteiischen schickt: „Sefik (Abali; Anm.) hat in Linz ein Foul gemacht, wurde provoziert und ausgeschlossen. Zwei Tätlichkeiten an uns blieben ungeahndet. Ich glaube nicht, dass wir uns jede Rote verdient haben“, hofft der Ex-Löwe Bierofka, dass die Schiedsrichter im Aufstiegskampf Augenmaß und Fingerspitzengefühl („Fußball ist ein körperbetontes Spiel“) walten lassen.