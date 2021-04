CDU-Trio will mehr Macht für die deutsche Kanzlerin in der Pandemie

Berlin – Nicht nur in Österreich ist jede Entscheidung über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen ein langwieriges Tauziehen zwischen meist verschärfungsbereitem Bund und auf Lockerungen drängenden Landeshauptleuten. Im stark föderal geprägten Deutschland mit seinen mächtigen Ländern waren bundesweite Maßnahmen in der Pandemie bislang ohne Einverständnis der Landesfürsten gar nicht durchzusetzen.

Damit hat Weil einen wunden Punkt in der Union getroffen. Denn der Streit über Maßnahmen hat sich zuletzt vor allem unter den unions-geführten Ländern verstärkt. Und ein wenig spielt da durchaus auch die Frage mit, wer die Union nun im Herbst als Kanzlerkandidat in die Wahl führt: CDU-Chef Armin Laschet oder CSU-Boss Markus Söder. So mehren sich zuletzt auch ätzende Bemerkungen von genervten CDU-Länderchefs gegenüber ihrem bayerischen Amtskollegen. Dieser sei zwar groß bei Ankündigungen, bei der Umsetzung aber nicht. Die Infektionslage in Bayern (7-Tages-Inzidenz: 119) sei zudem alles andere als vorbildlich, warf etwa Daniel Günther, Ministerpräsident von Schleswig-Holsteins (Inzidenz: 63,4) Söder Effekthascherei vor.