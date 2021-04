ÖGB-Vorsitzender Wohlgemuth: Mehr in Hightech investieren

Innsbruck – „Traurig, aber wenig überraschend.“ So bezeichnet Tirols ÖGB-Vorsitzender Philip Wohlgemuth die Ergebnisse der Kaufkraftstudie des Marktforschungsinstituts GfK. Demnach rangiert Tirol, wie berichtet, in der Bundesländer-Rangliste an vorletzter Stelle, nur Wien ist schwächer. „Die hohen Lebenserhaltungskosten treiben die TirolerInnen schon lange in die Armut, die Krise hat die Situation weiter verschärft“, betont der ÖGB-Chef. Die Wohnungsspekulationen gehe munter weiter, „horrende Mietpreise sind seit Jahren nicht mehr tragbar“.